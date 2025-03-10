Путин поручил обеспечить защиту выплат детям погибших участников СВО

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить механизм защиты выплат, установленных несовершеннолетним детям погибших участников СВО, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам посещения центра «Защитники Отечества».
«Правительству РФ совместно Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества”: б) обеспечить при необходимости внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих: определение механизма зашиты выплат, установленных не достигшим возраста 18 лет детям участника специальной военной операции в связи с его гибелью (смертью)», — говорится в документе.