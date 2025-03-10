Путин поручил обеспечить защиту выплат детям погибших участников СВО

«Правительству РФ совместно Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества”: б) обеспечить при необходимости внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих: определение механизма зашиты выплат, установленных не достигшим возраста 18 лет детям участника специальной военной операции в связи с его гибелью (смертью)», — говорится в документе.