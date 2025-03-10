Адвокат пермячки Шатовой потребовал новую психиатрическую экспертизу

Об этом сторона защиты сообщила 10 марта на очередном заседании, которое происходит в Перми. По словам адвоката женщины, первая экспертиза основывалась, в том числе, на показаниях коллеги Шатовой, при работе с которым у пермячки возникли многомиллионные долги. В суде показания, которые он дал ранее, не подтвердились. Сама подсудимая и её отец поддержали требование провести новую экспертизу, однако сторона обвинения не согласилась.