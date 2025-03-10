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Адвокат пермячки Шатовой потребовал новую психиатрическую экспертизу

Защита считает первые выводы неверными.

Источник: Аргументы и факты

Адвокат пермячки Ирины Шатовой, обвиняемой в убийстве своего 9-летнего сына, потребовал новую психиатрическую экспертизу для неё, сообщает корреспондент perm.aif.ru из зала суда.

Об этом сторона защиты сообщила 10 марта на очередном заседании, которое происходит в Перми. По словам адвоката женщины, первая экспертиза основывалась, в том числе, на показаниях коллеги Шатовой, при работе с которым у пермячки возникли многомиллионные долги. В суде показания, которые он дал ранее, не подтвердились. Сама подсудимая и её отец поддержали требование провести новую экспертизу, однако сторона обвинения не согласилась.

Как рассказывает корреспондент perm.aif.ru, государственный обвинитель попросил судью отказать в ходатайстве, упирая на то, что эксперты могли общаться с коллегой женщины и основываться на других материалах уголовного дела.

Суд постановил отказать адвокату в новой экспертизе и пришёл к выводу, что оснований для этого нет. Доказательств, что заключение было неверным, защита также не предоставила.

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что на этом же заседании женщина поделилась своими опасениями за жизнь и свободу, которые возникли из-за финансовых долгов. По словам Шатовой, ей угрожали уголовным делом, из-за чего она стала бояться того, что попадёт в колонию.