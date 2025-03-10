Радий Хабиров прокомментировал отставку экс-главы МВД по Башкирии Прядко

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал уход руководителя МВД по Башкирии Александра Прядко с должности.
— Мы поблагодарили его за работу. На посту он был два года, но заслужил уважение жителей республики. Он очень компетентный, грамотный руководитель. Пожелаем ему успехов в дальнейшей работе, — сказал Хабиров во время оперативного совещания правительства Башкирии.
Глава также добавил, что наградил Прядко Орденом генерала Шаймуратова.
Напомним, Александр Прядко написал заявление по собственному желанию. По его словам, он уходит на пенсию.
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