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В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 14,75 процента

Мишустин: с 1 апреля размер социальных пенсий в РФ вырастет на 14,75%
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Правительство РФ проиндексировало социальные пенсии на 14,75% с 1 апреля, индексация затронет почти 4,2 миллиона россиян, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля на более чем 14,5% увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума. Такую помощь государства получат люди с инвалидностью и в случае потери кормильца, а также граждане, у которых нет трудового стажа, или его недостаточно для назначения страховой пенсии», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В правительстве РФ уточнили, что индексация составит 14,75%.

Кроме того, с 1 апреля на 14,75% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, в их числе: военнослужащие, проходившие службу по призыву, участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», летчики-испытатели и космонавты, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей.

«Всего такая индексация затронет почти 4 миллиона 200 тысяч человек. Нужное для этого финансирование — около 85 миллиардов рублей — соответственно в бюджете предусмотрено», — добавил Мишустин.