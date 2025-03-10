В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 14,75 процента

«Подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля на более чем 14,5% увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума. Такую помощь государства получат люди с инвалидностью и в случае потери кормильца, а также граждане, у которых нет трудового стажа, или его недостаточно для назначения страховой пенсии», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.