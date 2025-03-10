Нижегородцы массово жалуются в соцсетях на грязные автобусы

Кроме того, руководству транспортных предприятий регулярно напоминают о важности поддержания транспортных средств в надлежащем санитарном состоянии. Но загрязнение бортов и пола при плохих погодных условиях происходит за короткое время. Жалобы на состояние транспорта можно направить в подразделение Роспотребнадзора по месту жительства, так именно это ведомство осуществляет непосредственный контроль за состояние различных объектов.