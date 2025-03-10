Путин дал поручения после посещения центра «Защитники Отечества»

«Правительству Российской Федерации совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества”: а) рассмотреть возможность распространения отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных для детей погибших (умерших) участников специальной военной операции, на их родных братьев и сестер, не достигших возраста 18 лет, а также на неусыновленных (неудочеренных) детей, воспитывавшихся в семье погибшего (умершего) участника специальной военной операции», — говорится в перечне.