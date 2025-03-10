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Путин дал поручения после посещения центра «Защитники Отечества»

Путин дал поручение по соцподдержке братьев и сестер погибших героев СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 7 апреля рассмотреть возможность распространить социальную поддержку для детей погибших героев СВО на несовершеннолетних братьев и сестер, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам посещения центра «Защитники Отечества».

«Правительству Российской Федерации совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества”: а) рассмотреть возможность распространения отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных для детей погибших (умерших) участников специальной военной операции, на их родных братьев и сестер, не достигших возраста 18 лет, а также на неусыновленных (неудочеренных) детей, воспитывавшихся в семье погибшего (умершего) участника специальной военной операции», — говорится в перечне.

Доклад необходимо представить до 7 апреля 2025 года, ответственные — премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.