Путин дал поручения после посещения центра «Защитники Отечества»

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 7 апреля рассмотреть возможность распространить социальную поддержку для детей погибших героев СВО на несовершеннолетних братьев и сестер, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам посещения центра «Защитники Отечества».
«Правительству Российской Федерации совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества”: а) рассмотреть возможность распространения отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных для детей погибших (умерших) участников специальной военной операции, на их родных братьев и сестер, не достигших возраста 18 лет, а также на неусыновленных (неудочеренных) детей, воспитывавшихся в семье погибшего (умершего) участника специальной военной операции», — говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 7 апреля 2025 года, ответственные — премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.