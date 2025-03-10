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Глава Челябинска поручил подготовить частный сектор к паводку

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил главам районов своевременно вывозить снег из частного сектора, чтобы избежать подтоплений домов. Об этом он заявил в понедельник, 10 марта, на аппаратном совещании в администрации города.

Источник: Pchela.News

Главы знают, где у нас зоны повышенного риска, здесь нужно обеспечить и вывоз (снега), и чистоту ливневой канализаций. По Ленинскому району система отвода организована каналами, значит надо посмотреть на отсутствие мусора или ветоши, которые будут препятствовать отводу паводковых вод. Это главная задача, которая на этой неделе поставлена главам и дорожникам.

подчеркнул мэр

В Челябинске уже приступили к очистке кровель домов от наледи и сосулек. Алексей Лошкин поручил главам районов усилить эту работу. Также особое внимание обратят на очистку внутриквартальных территорий.

Поручения даны главам и соответствующим службам по своевременному подметанию улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов, очистке тротуаров, остановок общественного транспорта и подходов к ним, обработке противогололёдными материалами, особенно участков, которые сопряжены с подходами к объектам социальной инфраструктуры.

отметил он

Напомним, в субботу, 8 марта, Алексей Лошкин провёл совещание с подрядчиками и главами районов, на котором поручил максимально очистить город от снега в ближайшие дни. Сегодня на очистку улиц от снега вышли 583 рабочих и 267 единиц техники.