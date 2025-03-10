Глава Челябинска поручил подготовить частный сектор к паводку

Главы знают, где у нас зоны повышенного риска, здесь нужно обеспечить и вывоз (снега), и чистоту ливневой канализаций. По Ленинскому району система отвода организована каналами, значит надо посмотреть на отсутствие мусора или ветоши, которые будут препятствовать отводу паводковых вод. Это главная задача, которая на этой неделе поставлена главам и дорожникам.
В Челябинске уже приступили к очистке кровель домов от наледи и сосулек. Алексей Лошкин поручил главам районов усилить эту работу. Также особое внимание обратят на очистку внутриквартальных территорий.
Поручения даны главам и соответствующим службам по своевременному подметанию улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов, очистке тротуаров, остановок общественного транспорта и подходов к ним, обработке противогололёдными материалами, особенно участков, которые сопряжены с подходами к объектам социальной инфраструктуры.
Напомним, в субботу, 8 марта, Алексей Лошкин провёл совещание с подрядчиками и главами районов, на котором поручил максимально очистить город от снега в ближайшие дни. Сегодня на очистку улиц от снега вышли 583 рабочих и 267 единиц техники.