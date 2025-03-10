Глава Челябинска поручил подготовить частный сектор к паводку

Главы знают, где у нас зоны повышенного риска, здесь нужно обеспечить и вывоз (снега), и чистоту ливневой канализаций. По Ленинскому району система отвода организована каналами, значит надо посмотреть на отсутствие мусора или ветоши, которые будут препятствовать отводу паводковых вод. Это главная задача, которая на этой неделе поставлена главам и дорожникам.