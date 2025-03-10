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Путин поручил усовершенствовать работу филиалов фонда «Защитники Отечества»

Путин поручил усовершенствовать обеспечение филиалов фонда «Защитники Отечества».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил усовершенствовать систему материально-технического обеспечения филиалов фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в субъектах РФ, следует из перечня поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества” организовать работу по совершенствованию системы материально-технического обеспечения филиалов Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества” в субъектах Российской Федерации и непрерывному взаимодействию с филиалами по вопросам внедрения новых форм оказания помощи и поддержки лицам, названным в подпункте “в” пункта 2 указа президента Российской Федерации от 3 апреля 2023 г. № 232 “О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества”. Доклад — до 7 апреля 2025 года”, — говорится в документе.

Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов Российской Федерации и заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.