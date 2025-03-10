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Помощник по хозяйству и медсестра попали в топ самых «дорогих» вакансий февраля в Красноярском крае

В топ попали специалисты с зарплатами от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Источник: Engin Akyurt/CC0

Сервис по поиску работы Зарплата.ру проанализировал вакансии, размещенные в феврале на ресурсе в Красноярском крае, и составил рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений работы.

В топ попали специалисты с зарплатами от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

От 200 тыс. рублей готовы предложить управляющему семейно-оздоровительного комплекса. Необходимо организовать бесперебойную работу комплекса, управлять продажами, контролировать работу персонала, следить за качеством предоставляемых услуг, решать нестандартные ситуации с клиентами. Необходим опыт управления коммерческими объектами от трех лет.

Оператора станка с ЧПУ ищут на зарплату до 130 тыс. рублей. Среди обязанностей: обработка деталей на токарно-фрезерном станке с ЧПУ, привязка инструмента, подготовка программ обработки, содержание склада инструмента.

До 110 тыс. рублей предлагают зарабатывать помощнику по хозяйству в загородном доме. Работнику не надо охранять дом, в круг его основных обязанностей входят стрижка газонов, уборка снега, чистка пруда, топка котла, кормление и уход за собаками, уборка домов, мытье посуды, а также работа на огороде. Дом находится в 60 км от Красноярска. Работать необходимо с понедельника по субботу.

Директора базы отдыха приглашают на зарплату от 100 тыс. рублей. Управленцу предстоит заниматься организацией работы и руководством внутренних подразделений (службы проката, проживания, питания, строительства), контролировать работу сотрудников, анализировать рыночные тренды, следить за выполнением бизнес-целей.

Инженеру по разработке электронных устройств готовы платить зарплату от 100 тыс. рублей. В основные обязанности специалиста входят расчет параметров электронных схем, подбор электронных компонентов, разработка принципиальных схем и печатных плат электронных устройств, макетирование, прототипирование, выполнение задач по программированию. Работодатель рассматривает кандидатов с высшим техническим образованием в области электроники (радиотехника, электроника, схемотехника, приборостроение, робототехника).

От 100 тыс. рублей предлагают зарабатывать медсестре. Необходимо заниматься подготовкой рабочего места врача-стоматолога и операционной к работе, ассистированием во время операции, контролем работоспособности, исправности оборудования. Важен опыт работы в стоматологии от одного года.