Помощник по хозяйству и медсестра попали в топ самых «дорогих» вакансий февраля в Красноярском крае

До 110 тыс. рублей предлагают зарабатывать помощнику по хозяйству в загородном доме. Работнику не надо охранять дом, в круг его основных обязанностей входят стрижка газонов, уборка снега, чистка пруда, топка котла, кормление и уход за собаками, уборка домов, мытье посуды, а также работа на огороде. Дом находится в 60 км от Красноярска. Работать необходимо с понедельника по субботу.