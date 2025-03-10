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Путин поручил расширить деятельность фонда «Защитники Отечества»

Путин поручил фонду «Защитники Отечества» оказывать помощь семьям участников СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта распространить деятельность фонда «Защитники Отечества» на членов семей участников специальной военной операции, пропавших без вести, перечень поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» опубликован на сайте Кремля.

«Администрации президента Российской Федерации совместно с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества” обеспечить внесение в указ президента Российской Федерации… “О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества” изменений, предусматривающих распространение деятельности фонда на членов семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции, пропавших без вести. Срок — 30 марта 2025 г.”, — говорится в документе.

Ответственными назначены первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и статс-секретарь-заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.