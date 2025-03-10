Путин поручил расширить деятельность фонда «Защитники Отечества»

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта распространить деятельность фонда «Защитники Отечества» на членов семей участников специальной военной операции, пропавших без вести, перечень поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» опубликован на сайте Кремля.