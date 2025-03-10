Хабиров объявил об очередном кадровом решении в правительстве Башкирии

Сегодня, 10 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров озвучил очередное кадровое решение. Ранее, 3 марта, он подписал указ о формировании в Кабинете министров нового государственного комитета — по науке и высшему образованию. Сегодня стало известно, кто возглавил это ведомство.
— Третьего марта мы образовали госкомитет республики Башкортостан по науке и высшему образованию. Я бы хотел сегодня представить председателя, Мустафину Светлану Анатольевну. Прошу любить и жаловать. Выбор чем определялся? Светлана Анатольевна прошла все этапы: от ассистента кафедры и до доктора математических наук. Желаю вам успехов, — обратился к новому члену своей команды Радий Хабиров.
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