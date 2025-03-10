Хабиров объявил об очередном кадровом решении в правительстве Башкирии

— Третьего марта мы образовали госкомитет республики Башкортостан по науке и высшему образованию. Я бы хотел сегодня представить председателя, Мустафину Светлану Анатольевну. Прошу любить и жаловать. Выбор чем определялся? Светлана Анатольевна прошла все этапы: от ассистента кафедры и до доктора математических наук. Желаю вам успехов, — обратился к новому члену своей команды Радий Хабиров.