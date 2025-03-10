Создан сорбент для нейтрализации проливов ракетного топлива

Эксперименты проводились с четырьмя порошковыми сорбентами с различным соотношением компонентов. Выяснилось, что наилучшей механической стойкостью отличается сорбент, в котором 65% торфа и 35% шунгита. Исследование эффективности показало, что, если в первый день эксперимента концентрация несимметричного диметилгидразина составляла 500 г/кг, то через два месяца токсичные вещества нейтрализовались так, что их концентрация снизилась до предельно допустимой.