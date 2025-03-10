Создан сорбент для нейтрализации проливов ракетного топлива

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Специалисты Института физической химии и электрохимии (ИФХЭ РАН) создали новый сорбент, который наилучшим образом справляется с нейтрализацией проливов ракетного топлива, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Новая смесь состоит из торфа и минерала под названием шунгит.
«Ученые лаборатории физико-химических основ хроматографии и хромато-масс-спектрометрии ИФХЭ РАН показали, что сорбент, содержащий шунгит и торф, обеззараживает продукты распада несимметричного диметилгидразина (особо токсичного компонента ракетного топлива) в 1,6 раза эффективнее, чем сорбент, состоящий из одного торфа. Объединенные сорбционные свойства шунгита и торфа изучались впервые», — отметили в пресс-службе.
Шунгит — горная порода, состоящая преимущественно из углерода. Месторождения шунгита расположены в основном в Карелии. Шунгит, как напомнили в пресс-службе, хороший адсорбент, который активно используется для очистки воды.
Торф сам по себе — тоже уникальный материал, сложная смесь из гидрофильных компонентов (целлюлозы, хемицеллюлозы, лигнина, гуминовых соединений), гидрофобных (битума и воска), а также минеральных и органо-минеральных компонентов. Благодаря адсорбционным свойствам торфа, сорбенты из него активно используются в промышленности, в том числе для сбора пролившихся нефтепродуктов.
Эксперименты проводились с четырьмя порошковыми сорбентами с различным соотношением компонентов. Выяснилось, что наилучшей механической стойкостью отличается сорбент, в котором 65% торфа и 35% шунгита. Исследование эффективности показало, что, если в первый день эксперимента концентрация несимметричного диметилгидразина составляла 500 г/кг, то через два месяца токсичные вещества нейтрализовались так, что их концентрация снизилась до предельно допустимой.
Сорбент можно производить в виде порошка, гранул или формованных кубов. Ученые рекомендуют использовать порошковый сорбент в случае проливов на твердых поверхностях или почву. Формованные кубы можно использовать, если токсичное вещество попало в воду.