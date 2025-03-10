Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» и Эн+ решили развивать детский спорт

Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» и компания Эн+ приняли совместное решение: в следующем сезоне сосредоточатся на развитии команды, представляющей Иркутск во Всероссийских соревнованиях среди команд Высшей лиги по хоккею с мячом.
Таким образом, у выпускников местных детско-юношеских школ будет больше возможностей проявить себя и перейти в спорт высших достижений.
Как объяснили в пресс-службе ХК «Байкал-Энергия», данное решение является частью принятой ранее стратегии развития русского хоккея в Приангарье, продолжающей развитие всей системы хоккейного клуба.
В компании Эн+ рассказали о том, что с инициативой о развитии детского и юношеского спорта, в том числе и хоккея с мячом, к руководству обратилась инициативная группа молодежных советов работников холдинга.
— При этом на протяжении уже довольно долгого времени мы обсуждаем с нашими партнерами в хоккейном клубе «Байкал-Энергия», что развитие молодежного спорта должно стать нашим общим приоритетом, — отметили в пресс-службе Эн+.
С 2020 года в ХК «Байкал-Энергия» развивается собственная детская хоккейная школа.
— Мы считаем важным давать путевку в жизнь молодежи, поэтому участие клуба в Суперлиге будет приостановлено. Не исключаем, что возобновим его вновь, — пояснили в пресс-службе клуба «Байкал-Энергия».
Руководство клуба отмечает, что за 20 лет сотрудничества с компанией Эн+, которая все эти годы является спонсором команды, удалось не только повысить популярность хоккея с мячом и добиться заполненных трибун, во время домашних игр на стадионе собирается около 3 тысяч зрителей, но и создать целую систему подготовки юных спортсменов вокруг клуба.
Напомним: увлечение хоккеем с мячом пришло в Иркутск в 1920-х годах и с тех пор местные жители с удовольствием участвовали в командах и приходили посмотреть на соревнования. Этот вид спорта стал одним из символов областного центра! В копилке у профессиональной команды «Байкал-Энергия» (ранее — Сибскана) немало наград. И в то же время огромное внимание уделяется детскому и юношескому спорту, организованы бесплатные занятия в клубных секциях, собираются дворовые команды на открытых кортах, с ребятами занимаются опытные инструкторы. Причем принимаются все желающие, мальчики и девочки. Это один из многих видов спорта, поддерживаемый в нашем регионе компанией Эн+.