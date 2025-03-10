Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» и Эн+ решили развивать детский спорт

Напомним: увлечение хоккеем с мячом пришло в Иркутск в 1920-х годах и с тех пор местные жители с удовольствием участвовали в командах и приходили посмотреть на соревнования. Этот вид спорта стал одним из символов областного центра! В копилке у профессиональной команды «Байкал-Энергия» (ранее — Сибскана) немало наград. И в то же время огромное внимание уделяется детскому и юношескому спорту, организованы бесплатные занятия в клубных секциях, собираются дворовые команды на открытых кортах, с ребятами занимаются опытные инструкторы. Причем принимаются все желающие, мальчики и девочки. Это один из многих видов спорта, поддерживаемый в нашем регионе компанией Эн+.