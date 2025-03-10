В торговом центре Перми закроются четыре магазина одежды

К концу марта в ТЦ «iMall Эспланада» закроются четыре магазина одежды. Закрытие коснется магазинов RE, XC, CR и MO, которые принадлежат компании ООО «Ре Трейдинг». Об этом пишет «Business Class».
Ранее эти магазины были частью польской компании LPP SA. После введения санкций владельцы сменились, бренды перешли на российское производство. Магазины Reserved, House, Cropp и Mohito теперь работают под новыми брендами — RE, XC, CR и MO.
Как сообщил источник, основной причиной закрытия стало избыточное количество товара, который не удалось продать. Для снижения затрат компания решила закрыть нерентабельные магазины, которые будут работать до конца месяца.
При этом магазины ООО «Ре Трейдинг» в ТРЦ «Планета» продолжат свою работу в обычном режиме.