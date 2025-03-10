Магнитная буря накрыла Землю 10 марта 2025 — что ждать белорусам

Геомагнитная буря накрыла Землю в понедельник, 10 марта 2025 года. Причина, как сообщили ученые-астрофизики Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, заключается в корональной дыре на Солнце, одной из трех, которые есть на поверхности светила.
Саму магнитную бурю специалисты определили на уровне G2, при том, что класс G5 — «экстремально сильная».
Отмечается, что буря не будет продолжительной, а ее пик на европейском континенте придется на 12 часов дня понедельника, 10 марта.
У метеозависимых белорусов могут возникнуть некоторые недомогания и проблемы: головная боль, повышенная возбудимость. Медики в таких случаях советуют пить успокаивающие травяные чаи, больше времени проводить на воздухе, совершая пешие прогулки на природе.
Ранее мы писали о том, что в милиции сообщили о том, что будет посещать квартиры Минска в период с 10 по 16 марта 2025 года (здесь рассказываем о причинах).