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Магнитная буря накрыла Землю 10 марта 2025 — что ждать белорусам

Геомагнитная буря накрыла Землю 10 марта 2025 году, узнали, чего ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Геомагнитная буря накрыла Землю в понедельник, 10 марта 2025 года. Причина, как сообщили ученые-астрофизики Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, заключается в корональной дыре на Солнце, одной из трех, которые есть на поверхности светила.

Саму магнитную бурю специалисты определили на уровне G2, при том, что класс G5 — «экстремально сильная».

Отмечается, что буря не будет продолжительной, а ее пик на европейском континенте придется на 12 часов дня понедельника, 10 марта.

У метеозависимых белорусов могут возникнуть некоторые недомогания и проблемы: головная боль, повышенная возбудимость. Медики в таких случаях советуют пить успокаивающие травяные чаи, больше времени проводить на воздухе, совершая пешие прогулки на природе.

Ранее мы писали о том, что в милиции сообщили о том, что будет посещать квартиры Минска в период с 10 по 16 марта 2025 года (здесь рассказываем о причинах).