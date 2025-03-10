Резкое потепление до 22 ворвется на юг Казахстана

Так, отмечают метеорологи, погоду в северной половине Казахстана будет формировать северо-западный циклон. Пройдут осадки преимущественно в виде снега, ожидается усиление ветра с метелями, на дорогах гололедица.
На западе, юге страны благодаря антициклону будет преобладать солнечная и сухая погода, поэтому воздух в этих регионах станет хорошо прогреваться.
Также отмечено, что по всей стране прогнозируют туманы.
Что касается температуры:
- на севере страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от −5−10°С до −12−17°С, днем повышение от 0−5°С до −2+3°С;
- на востоке страны понижение от −5−13°С до 15−25°С, днем от −6+3°С до −4−13°С;
- на западе, юге страны повышение ночью от −4+5°С до +3+8°С, днем от +5+13°С до +10+22°С.