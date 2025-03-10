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Резкое потепление до 22 ворвется на юг Казахстана

Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по Казахстану на 11, 12 и 13 марта 2025 года. По данным специалистов, в северной половине страны сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 65% 757 мм рт. ст. +6°
Источник: pexels

Так, отмечают метеорологи, погоду в северной половине Казахстана будет формировать северо-западный циклон. Пройдут осадки преимущественно в виде снега, ожидается усиление ветра с метелями, на дорогах гололедица.

На западе, юге страны благодаря антициклону будет преобладать солнечная и сухая погода, поэтому воздух в этих регионах станет хорошо прогреваться.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Также отмечено, что по всей стране прогнозируют туманы.

Что касается температуры:

  • на севере страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от −5−10°С до −12−17°С, днем повышение от 0−5°С до −2+3°С;
  • на востоке страны понижение от −5−13°С до 15−25°С, днем от −6+3°С до −4−13°С;
  • на западе, юге страны повышение ночью от −4+5°С до +3+8°С, днем от +5+13°С до +10+22°С.