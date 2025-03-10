Ростовская область может потерять один мандат в Государственной Думе

Общая численность избирателей по России предварительно составила 111,5 млн человек. Это несколько меньше, чем было 1 июля прошлого года. В этих условиях новые регионы — ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области — должны получить семь избирательных округов. Москва, Московская область и Краснодар планируют добавить по одному округу. Кроме того, еще десять территорий, в том числе Ростовская область, могут потерять по округу.