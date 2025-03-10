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Ростовская область может потерять один мандат в Государственной Думе

Количество депутатов от Ростовской области в Госдуме может сократиться.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область потенциально может лишиться одного депутатского мандата в Государственной Думе. Такой вывод можно сделать на основе информации, которую в феврале 2025 года озвучила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

По словам председателя Центризбиркома, в начале года была установлена численность избирателей в целом по стране, а также в регионах. Эти данные «будут использованы при определении новой схемы одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Госдумы в 2026 году».

Общая численность избирателей по России предварительно составила 111,5 млн человек. Это несколько меньше, чем было 1 июля прошлого года. В этих условиях новые регионы — ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области — должны получить семь избирательных округов. Москва, Московская область и Краснодар планируют добавить по одному округу. Кроме того, еще десять территорий, в том числе Ростовская область, могут потерять по округу.