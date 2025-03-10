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Путин поручил включить детей погибших участников СВО в список для выплат

Совершеннолетние дети участников СВО смогут получать выплаты в случае их гибели.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ включить совершеннолетних детей погибших участников СВО в число тех, кому положены выплаты в связи с гибелью бойцов, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам посещения центра «Защитники Отечества».

«Правительству Российской Федерации совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества”: …включение в перечень членов семьи участника специальной военной операции, которым в равных долях осуществляются выплаты в случае его гибели (смерти), совершеннолетних детей участника специальной военной операции», — говорится в перечне.

Доклад необходимо представить до 7 апреля 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.