Определено влияние ультрафиолета на движение пыли на Луне

Изучение динамики пылевых частиц чрезвычайно важно для понимания процессов на поверхности Луны и других безатмосферных космических тел, напомнили в пресс-службе. Явления «свечения горизонта» и «пылевых фонтанов», зафиксированные миссиями «Аполлон», подтверждают важность изучения пылевого переноса. Лунная пыль также представляет угрозу для оборудования космических аппаратов и работы космонавтов, поскольку ее частицы обладают высокой абразивностью и могут приводить к повреждениям механизмов и систем жизнеобеспечения.