Радий Хабиров дал поручение по утеплению дома на улице Кольцевой в Уфе

«Тогда я поручал сделать тепловизионное обследование дома и, соответственно, утеплить фасад. Два раза уже ко мне подходили по этому вопросу. Вы поставьте, пожалуйста, какую-то разумную программу и людям объясните, что в таком-то году мы к вам придем. Это надо обязательно сделать», — обратился с поручением к министру ЖКХ республики Ирине Головановой Радий Хабиров.