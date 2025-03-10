«Тогда я поручал сделать тепловизионное обследование дома и, соответственно, утеплить фасад. Два раза уже ко мне подходили по этому вопросу. Вы поставьте, пожалуйста, какую-то разумную программу и людям объясните, что в таком-то году мы к вам придем. Это надо обязательно сделать», — обратился с поручением к министру ЖКХ республики Ирине Головановой Радий Хабиров.
Радий Хабиров дал поручение по утеплению дома на улице Кольцевой в Уфе
Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение по ремонту фасада дома № 59 по улице Кольцевой в Уфе. Он напомнил, что еще 1,5 года назад, во время сдачи обновлённого дворика, к нему подошла старшая по дому с вопросом по утеплению дома.