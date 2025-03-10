Владивостокцы гуляют по тающему льду Амурского залива, несмотря на запреты мэрии

Во Владивостоке группа школьников гуляла по тающим льдинам у берегов Спортивной гавани. Одна из девочек-подростков провалилась в воду, но очевидцам удалось вытащить её и отправить греться. Ещё одного любителя острых ощущений заметили на льдине в районе автовокзала на Второй речке. А возле низководного моста была замечена группа рыбаков — несколько десятков человек.
Отметим, что из-за таяния льда во Владивостоке не состоялось традиционное ежегодное развлечение любителей сап-сёрфинга — «угон льдины». Оно было запланировано на воскресенье, 9 марта, пригодную для «угона» льдину организаторы мероприятия присмотрели у берегов Русского острова, но она растаяла, а новую найти и отколоть не получилось.
Синоптики предупреждают: с повышением температурного фона идет процесс естественного разрушения припайного льда, он становится рыхлым, пропитывается водой, у берега начинает подтаивать. Припайный лёд сохраняется только севернее мыса Песчаный и вдоль западного и северного побережий острова Русский.