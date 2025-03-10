Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владивостокцы гуляют по тающему льду Амурского залива, несмотря на запреты мэрии

Несмотря на тёплую погоду и официальный запрет выхода на лёд от городской администрации, вступивший в силу с 28 февраля, во Владивостоке до сих пор находятся смельчаки, которые выходят на стремительно разрушающееся ледовое поле, передаёт ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке группа школьников гуляла по тающим льдинам у берегов Спортивной гавани. Одна из девочек-подростков провалилась в воду, но очевидцам удалось вытащить её и отправить греться. Ещё одного любителя острых ощущений заметили на льдине в районе автовокзала на Второй речке. А возле низководного моста была замечена группа рыбаков — несколько десятков человек.

Отметим, что из-за таяния льда во Владивостоке не состоялось традиционное ежегодное развлечение любителей сап-сёрфинга — «угон льдины». Оно было запланировано на воскресенье, 9 марта, пригодную для «угона» льдину организаторы мероприятия присмотрели у берегов Русского острова, но она растаяла, а новую найти и отколоть не получилось.

Синоптики предупреждают: с повышением температурного фона идет процесс естественного разрушения припайного льда, он становится рыхлым, пропитывается водой, у берега начинает подтаивать. Припайный лёд сохраняется только севернее мыса Песчаный и вдоль западного и северного побережий острова Русский.