Владивостокцы гуляют по тающему льду Амурского залива, несмотря на запреты мэрии

Во Владивостоке группа школьников гуляла по тающим льдинам у берегов Спортивной гавани. Одна из девочек-подростков провалилась в воду, но очевидцам удалось вытащить её и отправить греться. Ещё одного любителя острых ощущений заметили на льдине в районе автовокзала на Второй речке. А возле низководного моста была замечена группа рыбаков — несколько десятков человек.