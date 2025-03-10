Уровень водохранилищ в Башкирии снизили до минимума

Особое внимание уделяется крупным ГТС. В ведении минэкологии находятся 27 сооружений республиканской собственности. Все они в удовлетворительном состоянии и готовы к пропуску половодья. Режим работы 9 водохранилищ объемом более 10 млн кубометров организован в соответствии с утвержденным Камским бассейновым водным управлением графиком. Уровни воды были понижены до минимальных зимних значений. Кроме того, в 2025 году планируется начать капремонт Юмагузинского гидроузла, он завершится в 2028 году.