Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уровень водохранилищ в Башкирии снизили до минимума

В Башкирии готовятся к безопасному пропуску весеннего половодья. Об этом на оперативном совещании правительства рассказал министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.

Источник: gts.bashkortostan.ru

В частности, проведена инвентаризация гидротехнических сооружений (ГТС), всего выявлено 524 объекта. На ГТС, собственник которых не определен (21 объект), проведут обследование технического состояния (запланированы 10—27 марта). Большинство сооружений (79%) находятся в собственности муниципалитетов. Им оказывают методическую помощь по безаварийному пропуску воды.

Особое внимание уделяется крупным ГТС. В ведении минэкологии находятся 27 сооружений республиканской собственности. Все они в удовлетворительном состоянии и готовы к пропуску половодья. Режим работы 9 водохранилищ объемом более 10 млн кубометров организован в соответствии с утвержденным Камским бассейновым водным управлением графиком. Уровни воды были понижены до минимальных зимних значений. Кроме того, в 2025 году планируется начать капремонт Юмагузинского гидроузла, он завершится в 2028 году.