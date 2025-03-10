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В Красноярске женщина-водитель едва не сбила двух школьников на переходе

Красноярские автоинспекторы привлекли к ответственности молодого водителя, который чуть не сбил детей на пешеходном переходе.

Источник: УГИБДД РФ по Красноярскому краю

В Красноярске 33-летняя женщина-водитель едва не сбила двух школьников на улице Гусарова. Как рассказали в краевой Госавтоинспекции, в ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили запись, на которой автомобиль «Рено» не предоставил преимущество детям, пересекавшим дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Трагедии чудом удалось избежать — всего доля секунды спасла ребят от аварии.

Инспекторы установили личность нарушителя — ей оказалась горожанка, получившая водительское удостоверение полтора года назад. Она призналась, что не заметила остановку других машин из-за недостатка опыта.

Сотрудники составили административный материал по статье «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения». Автомобилистке грозит штраф до 2500 рублей.

Полицейские рекомендуют молодым водителям быть предельно внимательными на дороге.