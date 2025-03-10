В Красноярске женщина-водитель едва не сбила двух школьников на переходе

В Красноярске 33-летняя женщина-водитель едва не сбила двух школьников на улице Гусарова. Как рассказали в краевой Госавтоинспекции, в ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили запись, на которой автомобиль «Рено» не предоставил преимущество детям, пересекавшим дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Трагедии чудом удалось избежать — всего доля секунды спасла ребят от аварии.