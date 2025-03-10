С обанкротившегося омского экс-депутата Григорьевой банк требует долги

Наши коллеги из «Коммерческих вестей» сообщают, что банк потребовал взыскать с бывшего депутата Заксобрания Омской области, многодетной матери Алеси Григорьевой долги.
Сумма долга — 197,6 тыс. рублей, включая 164,9 тысячи основного долга и 31,2 тысячи процентов. В конце прошлого года Григорьева обратилась с соответствующим иском в Арбитражный суд Омской области, и в начале нового года судебная инстанция удовлетворила её заявление, признав женщину банкротом.
Ранее мы сообщали, что признание банкротом экс-директора омской компании «ДСК» Севака Сарояна вступило в законную силу. Суд принял решение в конце декабря прошлого года и установил, что у бизнесмена нет средств и имущества для погашения долга. Не позволяют сделать этого и источники дохода бизнесмена.