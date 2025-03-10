Путин поручил обеспечить поддержку фестиваля «Папа, я жду тебя дома!»

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство Москвы обеспечить поддержку Всероссийского патриотического фестиваля «Папа, я жду тебя дома!», сообщается на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», которая состоялась 6 марта. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.
«Рекомендовать правительству Москвы обеспечить всестороннюю поддержку Всероссийского патриотического фестиваля “Папа, я жду тебя дома!”. Доклад — до 7 апреля 2025 года», — указано в перечне поручений.
Ответственным за реализацию этого поручения назначен мэр Москвы Сергей Собянин.