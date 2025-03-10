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Стала известна дата открытия нового корпуса кардиоцентра в Уфе

Новый хирургический корпус республиканского кардиоцентра в Уфе готовят к открытию 26 марта. Дату озвучили на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

Источник: Башинформ

«Тяжело нам этот кардиоцентр дался, очень дорогой объект получился. Зато технически очень насыщенный. Давайте 26 марта торжественно откроем и запустим сразу», — отметил Глава Башкирии Радий Хабиров.

Напомним, ранее «Башинформ» сообщал, что десятиэтажное здание общей площадью около 32 тысяч квадратных метров почти в два раза больше старого корпуса. В нём расположатся 10 операционных, пять ангиографов, МРТ, КТ, поликлиническое отделение по современным стандартам и приёмное отделение с распределением потоков плановой и экстренной госпитализации.

На первом этаже разместят поликлинику на 320 посещений в смену, регистратуру и приёмное отделение с диагностическими кабинетами.