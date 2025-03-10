Стала известна дата открытия нового корпуса кардиоцентра в Уфе

Напомним, ранее «Башинформ» сообщал, что десятиэтажное здание общей площадью около 32 тысяч квадратных метров почти в два раза больше старого корпуса. В нём расположатся 10 операционных, пять ангиографов, МРТ, КТ, поликлиническое отделение по современным стандартам и приёмное отделение с распределением потоков плановой и экстренной госпитализации.