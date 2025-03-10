Красноярским зоозащитникам запретили проводить митинг

Красноярские зоозащитники планировали провести митинг против закона об эвтаназии бродячих собак. Об этом сообщается в соцсетях общественного движения «ДогСпас».
В группе выложили уведомление о митинге, запланированном на 15 марта в сквере имени Юдина. Согласно тексту документа, митинг проведут с 13 до 14 часов, если мэрия даст согласие на это. Предположительное количество участников — до 200 человек.
Как пишет Ngs24.ru, организаторам митинга в разрешении отказали. В мэрии отметили, что в Красноярском крае продолжает действовать указ губернатора, запрещающий проведение массовых мероприятий, в число которых входят митинги.
Ранее сообщалось о том, что в Минусинске возбудили уголовное дело после того, как бродячая собака прокусила руку 12-летнему подростку.