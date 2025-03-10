Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пришла беда, откуда не ждали: На Молдову обрушится новая магнитная буря — что делать, чтобы избежать последствий атаки из космоса

Сегодня на Землю обрушится магнитная буря.

Источник: Комсомольская правда

Землю ждёт новый период геомагнитных возмущений: 10 марта прогнозируется магнитная буря класса G1. Вероятность возникновения этого явления оценивается в 66%, свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитная обстановка начала ухудшаться 9 марта. Пик её активности придётся на утро 10 марта, когда вероятность возмущений в магнитосфере достигнет 91%. После этого, 11 и 12 марта, магнитосфера останется возбуждённой, пишет mentoday.ru.

Специалисты рекомендуют поддерживать здоровый образ жизни, чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на организм.