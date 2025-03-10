Пришла беда, откуда не ждали: На Молдову обрушится новая магнитная буря — что делать, чтобы избежать последствий атаки из космоса

Магнитная обстановка начала ухудшаться 9 марта. Пик её активности придётся на утро 10 марта, когда вероятность возмущений в магнитосфере достигнет 91%. После этого, 11 и 12 марта, магнитосфера останется возбуждённой, пишет mentoday.ru.