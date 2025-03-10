Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

10 марта состоится отбор кандидатов на должность главы Ростова-на-Дону

В Ростове специальная комиссия выберет кандидатов на пост главы города.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 марта, специальная комиссия рассмотрит кандидатуры на пост главы Ростова-на-Дону. Об этом в своем телеграм-канале напомнил и.о. руководителя администрации города Александр Скрябин.

— Важный день. Состоится заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города. Готовился к этому ответственному событию. Моя программа направлена на развитие нашего города, — написал Александр Скрябин.

Напомним, на вакантное место сейчас претендуют 12 человек.

После работы конкурсной комиссии окончательное решение должны утвердить депутаты городской думы. Вопрос уже внесли в повестку внеочередного заседания, которое состоится 11 марта 2025 года.