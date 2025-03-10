В Омске и области капитально отремонтируют 68 школ

В Омской области утвердили программу капитального ремонта образовательных учреждений на 2025−2027 годы. В план включены 93 объекта: 16 детских садов, 68 школ и 9 колледжей. Общий бюджет программы составит 8,6 млрд рублей. Об этом рассказал сегодня в своём телеграм-канале Виталий Хоценко.
В Омской области уже ведутся работы на пяти объектах с однолетним циклом, запланированных к сдаче в 2025 году. Кроме того, в 19 школах с двухлетним циклом ремонт продолжится в следующем году. Недавно Министерство просвещения России одобрило заявку региона на проведение капитального ремонта образовательных организаций в 2025—2027 годах.
Контроль за качеством и ходом работ осуществляют профильные министерства, а также депутаты Госдумы, Законодательного собрания и Омского городского Совета. Губернатор Омской области Виталий Хоценко лично посещает строительные площадки для мониторинга хода работ.