В Омске и области капитально отремонтируют 68 школ

В Омской области уже ведутся работы на пяти объектах с однолетним циклом, запланированных к сдаче в 2025 году. Кроме того, в 19 школах с двухлетним циклом ремонт продолжится в следующем году. Недавно Министерство просвещения России одобрило заявку региона на проведение капитального ремонта образовательных организаций в 2025—2027 годах. ​