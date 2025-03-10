Иркутская область заняла 66 место среди регионов России по уровню безработицы

Аналитики составили рейтинг российских регионов по безработице. Как выявили РИА Новости, по итогам четвертого квартала Иркутская область находится на 66 месте с показателем 3% (отношение численности безработных к численности рабочей силы в возрасте 15 лет и старше — Ред.), а это на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, в регионе нет проблем с трудоустройством. В среднем у сибиряков уходит 3,2 месяца, чтобы найти новое место для заработков.
Отметим, меньше всего безработных находится в Москве (0,9%), в Амурской области (1%) и в Ханты-Мансийском автономном округе (1,1%). Самая нестабильная ситуация в Республике Ингушетия (25,5%), Дагестане (11,5%) и в Чечне (7,5).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за прошедшие семь дней в Приангарье зафиксировали 28 аварий. В них травмы получили 28 взрослых и шесть детей. Для семи человек ДТП закончились смертью.