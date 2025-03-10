Иркутская область заняла 66 место среди регионов России по уровню безработицы

Аналитики составили рейтинг российских регионов по безработице. Как выявили РИА Новости, по итогам четвертого квартала Иркутская область находится на 66 месте с показателем 3% (отношение численности безработных к численности рабочей силы в возрасте 15 лет и старше — Ред.), а это на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, в регионе нет проблем с трудоустройством. В среднем у сибиряков уходит 3,2 месяца, чтобы найти новое место для заработков.