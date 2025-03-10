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Среднемесячная зарплата жителей Пермского края составила 73,2 тысяч рублей

Самую большую зарплату в 2024 году были готовы заплатить специалистам сферы добычи полезных ископаемых.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае среднемесячная зарплата в период с января по декабрь 2024 года достигла 73,2 тысяч рублей, что практически на 18% больше, чем за аналогичный период 2023. Об этом свидетельствуют данные Пермьстата.

Самую большую зарплату в 2024 году были готовы заплатить специалистам сферы добычи полезных ископаемых — 107,9 тысяч рублей в месяц. На втором месте — работники отрасли «Информация и связь», им готовы были предложить 107,6 тысяч рублей.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Пермском крае наблюдается негативная демографическая тенденция — спад рождаемости и увеличение смертности. Естественная убыль населения составила 13 046 человек.