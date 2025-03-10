Долгожителям Ленобласти вручат денежные выплаты к юбилею

Размер выплаты зависит от конкретного возрастного рубежа. Для тех, кому исполнилось 90 лет, предусмотрена выплата в размере 15 тысяч рублей, для 95-летних — 20 тысяч рублей. Долгожителей, перешагнувших столетний порог, ждет ежегодная поддержка в сумме 25 тысяч рублей.