Путин поручил обеспечить приобретение спецодежды для ветеранов-инвалидов

«Правительству Российской Федерации совместно с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества”: обеспечить при необходимости внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: приобретение для ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции и являющихся инвалидами, специальной одежды, максимально отвечающей запросам и потребностям указанной категории граждан, в рамках полномочий государственного фонда поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества”, — говорится в тексте поручений.