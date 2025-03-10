«Прежде чем обвинять кого-то, нужно прочитать правила». Вяльбе о судействе на ЧР по лыжам

«Вы думаете, только здесь были скандалы? А в Ижевске сколько их было? А в других местах? Это нормально. На спринте всегда подают апелляции, как сейчас сделали в Ханты-Мансийске. И даже спортсмену иногда надо сказать: вот здесь ты не прав, твое мнение субъективно», — сказала Вяльбе.