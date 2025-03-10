Новосибирцам рассылают приглашения на фейковый концерт Полины Гагариной

В Новосибирске местные жители получили массовую рассылку с приглашением посетить бесплатный благотворительный концерт с участием Полины Гагариной, который якобы должен состояться в филармонии. Директор учреждения Анна Терешкова в своем Telegram-канале заявила, что эти письма отправляют мошенники.
Согласно письму, которое опубликовала Анна Терешкова, человеку предлагают «три билета на благотворительный концерт “Знание Нации” с Полиной Гагариной, который состоится 21 марта в 19:00». При этом билеты предлагают взамен на ФИО человека.
«Имею честь пригласить Вас на это торжественное мероприятие в качестве военнослужащего, родственника, волонтёра или близкого человека. Мы рады предоставить Вам 3 билета: один для Вас и два для Ваших родственников. Для входа на концерт необходимо назвать Ваше (и) Ф. И. О», — сказано в отрывке приглашения.
Однако в это время на площадке филармонии будет проводиться концерт в рамках ТрансСибирского Фестиваля, а мероприятия, о котором идет речь в фейковых приглашениях, нет в официальной программе.
Ранее мы писали, мошенники подделали аккаунт главы Общественной палаты НСО Галины Гридневой в Telegram.
Екатерина Павлюх.