Новосибирцам рассылают приглашения на фейковый концерт Полины Гагариной

«Имею честь пригласить Вас на это торжественное мероприятие в качестве военнослужащего, родственника, волонтёра или близкого человека. Мы рады предоставить Вам 3 билета: один для Вас и два для Ваших родственников. Для входа на концерт необходимо назвать Ваше (и) Ф. И. О», — сказано в отрывке приглашения.