В мэрии Челябинска рассказали, когда планируют построить новую школу в «Академе»

Строительство школы в микрорайоне № 4 жилого комплекса «Академ Riverside» на 1500 мест предусмотрено муниципальной программой «Капитальное строительство в городе Челябинске», — говорится в ответе мэрии на наш редакционный запрос. — Проектирование школы запланировано на 2025−2026 годы, строительство — на 2026−2028 годы.
Как уточнили в администрации, строительство начнётся в следующем году при условии подтверждения финансирования.
По данным городского управления капитального строительства, сейчас ведётся предпроектная подготовка, результаты которой определят дальнейшую судьбу школы. Такая информация содержится в ответе ведомства (имеется в распоряжении редакции) на обращение жительницы «Академа».
В рамках проработки будут выявлены возможные факторы, ограничивающие строительства объекта, определён объём работ и организована работа по выделению финансирования, — сообщили в управлении. — Срок строительства определяется проектной документацией.
В ведомстве добавили, что под школу выделено 2,7 гектара земли. При этом размер территории для строительства учебного заведения определяется из расчёта 22 «квадрата» на одно место. То есть для возведения школы на 1500 детей необходимо не менее 3,3 гектара. Как на участке, площадь которого не соответствует нормативам, будут размещать учреждение, пока непонятно.
Новую школу жители «Академа» ждут уже несколько лет. По их словам, ещё в 2019 году при продаже квартир застройщик ООО «Трест “Магнитострой” обещал, что в скором времени на улице Университетской Набережной появится образовательное учреждение, рассчитанное на 1500 учащихся. Год назад в мэрии объяснили “Пчеле”, с чем связано затягивание сроков.