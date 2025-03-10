В мэрии Челябинска рассказали, когда планируют построить новую школу в «Академе»

В ведомстве добавили, что под школу выделено 2,7 гектара земли. При этом размер территории для строительства учебного заведения определяется из расчёта 22 «квадрата» на одно место. То есть для возведения школы на 1500 детей необходимо не менее 3,3 гектара. Как на участке, площадь которого не соответствует нормативам, будут размещать учреждение, пока непонятно.