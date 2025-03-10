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Самарские теплоэнергетики готовятся к прохождению паводка

Для этого традиционно создана паводковая комиссия.

Самарские теплоэнергетики выполняют комплекс подготовительных мероприятий, чтобы обеспечить надёжное тепло- и электроснабжение жителей Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани в период паводка.

Для этих целей в Самарском филиале «Т Плюс» традиционно создана паводковая комиссия. В рамках подготовки к весеннему половодью энергетики проверяют гидротехнические сооружения, ведут мониторинг состояния подпорных и водопропускных сооружений золошлакоотвалов Безымянской отопительной котельной, Тольяттинской и Сызранской ТЭЦ.

Также установлено дежурство руководителей структурных подразделений, а персонал ремонто-восстановительных бригад обеспечен всем необходимым автотранспортом, передвижными средствами для откачки воды, землеройной техникой и грузоподъёмными механизмами. Отработана схема взаимодействия с силами гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Режим паводка взят на оперативный контроль по всем городам присутствия Самарского филиала «Т Плюс».