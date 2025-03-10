Самарские теплоэнергетики готовятся к прохождению паводка

Для этих целей в Самарском филиале «Т Плюс» традиционно создана паводковая комиссия. В рамках подготовки к весеннему половодью энергетики проверяют гидротехнические сооружения, ведут мониторинг состояния подпорных и водопропускных сооружений золошлакоотвалов Безымянской отопительной котельной, Тольяттинской и Сызранской ТЭЦ.