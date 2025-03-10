Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Популярную детскую сладость запретили продавать в Беларуси

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Продажа сладости «Фруктовые кусочки» из груш, яблок, слив и ананасов’с маркировкой «Фруто няня» запрещена в Беларуси, такое решение принял Госстандарт.

Источник: Telegram / Госстандарт

В частности, продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Были проведены испытания, которые показали, что в составе «Фруктовых кусочков» есть пищевая добавка — консервант диоксид серы в количестве (34,7 ± 8,0) мг/кг. Ее использование недопустимо при производстве продуктов детского питания для детей раннего возраста, что может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний.

Запрет на продажу «Фруктовых кусочков» из груш, яблок, слив и ананасов’с маркировкой «Фруто няня» начал действовать с понедельника, 10 марта.

Государственный комитет по стандартизации продолжает работу по выявлению некачественных товаров на рынке Беларуси.

Специалисты рекомендуют покупателям в обязательном порядке проверять, находится ли товар в реестре опасной продукции, особенно если речь идет об электроприборах. Важно также обратить внимание на наличие соответствующих документов и маркировки.