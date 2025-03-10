Популярную детскую сладость запретили продавать в Беларуси

В частности, продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
Были проведены испытания, которые показали, что в составе «Фруктовых кусочков» есть пищевая добавка — консервант диоксид серы в количестве (34,7 ± 8,0) мг/кг. Ее использование недопустимо при производстве продуктов детского питания для детей раннего возраста, что может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний.
Запрет на продажу «Фруктовых кусочков» из груш, яблок, слив и ананасов’с маркировкой «Фруто няня» начал действовать с понедельника, 10 марта.
Государственный комитет по стандартизации продолжает работу по выявлению некачественных товаров на рынке Беларуси.
Специалисты рекомендуют покупателям в обязательном порядке проверять, находится ли товар в реестре опасной продукции, особенно если речь идет об электроприборах. Важно также обратить внимание на наличие соответствующих документов и маркировки.