Популярную детскую сладость запретили продавать в Беларуси

Были проведены испытания, которые показали, что в составе «Фруктовых кусочков» есть пищевая добавка — консервант диоксид серы в количестве (34,7 ± 8,0) мг/кг. Ее использование недопустимо при производстве продуктов детского питания для детей раннего возраста, что может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний.