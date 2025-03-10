В ГД внесли проект об отмене условного наказания для чиновников за взятки

Как пояснили в пресс-службе партии, на сегодняшний день получение должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг или иного имущества наказывается либо денежным штрафом с лишением права занимать определённые должности на конкретный срок, либо, в зависимости от величины взятки, лишением свободы сроком от трёх до десяти лет вместе со штрафом в размере от десятикратной до семидесятикратной суммы взятки. Кроме того, в документе отмечается, что в 2023 году количество граждан, осужденных за получение взятки, выросло на 13,6% по сравнению с 2022 годом.