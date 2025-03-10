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Новосибирцы успешно прошли новый этап шоу «Титаны» на ТНТ

Об успехах игроков в шоу «Титаны» рассказали в Новосибирске.

Источник: ТНТ

Об успехах игроков в шоу «Титаны» рассказали в Новосибирске.

В седьмом выпуске шоу «Титаны» новосибирцы Роман Власов и Анна Кикина успешно справились с испытанием, где участникам нужно было прыгать через гигантскую скакалку. Об этом передали в пресс-службе ТНТ.

Спортсмены выступали в составе команд, которым предстояло выдержать шесть раундов по две минуты с нарастающей скоростью вращения. Оба участника уверенно преодолели задание.

«Космонавт любит скакалку, она входит в дисциплину подготовки, но здесь в первую очередь нужно было думать не о том, как я справлюсь, потому что знаю, что буду концентрироваться и работать, а как мы всей командой сможем сфокусироваться, собраться и работать, не помешав друг другу», — прокомментировала Анна Кикина.

Напомним, что женщина из Новосибирска примет участие в шоу «Беременна по обману».