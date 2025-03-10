Новосибирцы успешно прошли новый этап шоу «Титаны» на ТНТ

«Космонавт любит скакалку, она входит в дисциплину подготовки, но здесь в первую очередь нужно было думать не о том, как я справлюсь, потому что знаю, что буду концентрироваться и работать, а как мы всей командой сможем сфокусироваться, собраться и работать, не помешав друг другу», — прокомментировала Анна Кикина.