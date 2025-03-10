Акция «Ночь театров» пройдет в Москве в конце марта

«Ночь театров» начнется в 21:00 с чтения стихов русских поэтов Александра Блока и Сергея Есенина, а также с демонстрации коллективом Большого театра отрывка из балета «Лебединое озеро». Эти мероприятия пройдут в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя, которому в апреле 2025 года исполнится 100 лет. Там же в 22:30 состоится иммерсивная экскурсия, в рамках которой сотрудники театра расскажут о работе учреждения в годы Великой Отечественной войны.