В Воронеже пройдет акция ГИБДД «Пешеход»

С 10 по 12 марта на дорогах Воронежской области пройдет профилактический рейд «Пешеход». В течение трех дней сотрудники Госавтоинспекции будут уделять особое внимание безопасности пешеходов.
По данным ведомства, с начала 2025 года на дорогах региона зарегистрировали уже 90 случаев наезда на пешеходов, в которых погибли 9 человек и получили ранения 88.
Самыми аварийными в этом отношении называют Богучарский, Верхнемамонский, Верхнехавский, Лискинский, Новохоперский, Панинский и Рамонский района, а также в город Нововоронеж.
Чаще всего аварии происходят по понедельникам, вторникам и средам, с период с 6.00 часов утра до 9.00 часов и с 17.00 часов до 21.00 часа.
В ходе рейдов полицейские уделят особое внимание соблюдению пешеходами требований ПДД; наличию у них световозвращающих элементов, обеспечивающих видимость этих предметов водителям; фактам бесцельного нахождения переходов на дорогах в темное время.