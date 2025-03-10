В Иркутской области предложили увеличить выплату бойцам СВО до одного миллиона

В Иркутской области рассматривают возможность увеличения выплаты бойцам специальной военной операции, которые подписали контракт. Как стало известно КП-Иркутск, сумма вырастет в 2,5 раза — до одного миллиона рублей.
Данный законопроект рассмотрят на ближайшей сессии, которая состоится в марте. В том случае, если предложение примут, что оно распространится на правоотношения, возникшие с 1 марта 2025.
Напомним, в регионе действует закон «О денежной выплате участникам СВО», единовременная выплата предоставляется военнослужащим, заключившим контракт с Министерством обороны РФ. На сегодняшний день есть 39 мер поддержки, специалисты продолжают работать над расширением помощи.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье 11 дней будет работать тематическая «горячая линия». Ее приурочат ко Всемирному дню прав потребителей, с 10 по 21 марта сибиряки смогут задать интересующие вопросы по покупке товаров и услуг.