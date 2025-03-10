Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области предложили увеличить выплату бойцам СВО до одного миллиона

Речь идет о военнослужащих, которые отправились «за ленточку» по контракту.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области рассматривают возможность увеличения выплаты бойцам специальной военной операции, которые подписали контракт. Как стало известно КП-Иркутск, сумма вырастет в 2,5 раза — до одного миллиона рублей.

Данный законопроект рассмотрят на ближайшей сессии, которая состоится в марте. В том случае, если предложение примут, что оно распространится на правоотношения, возникшие с 1 марта 2025.

Напомним, в регионе действует закон «О денежной выплате участникам СВО», единовременная выплата предоставляется военнослужащим, заключившим контракт с Министерством обороны РФ. На сегодняшний день есть 39 мер поддержки, специалисты продолжают работать над расширением помощи.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье 11 дней будет работать тематическая «горячая линия». Ее приурочат ко Всемирному дню прав потребителей, с 10 по 21 марта сибиряки смогут задать интересующие вопросы по покупке товаров и услуг.