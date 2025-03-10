Из Омска за выходные вывезли почти 9 тысяч кубометров снега

Коммунальные службы Омска продолжают активно бороться с последствиями снегопадов. За минувшие выходные с городских улиц вывезли около 9 тысяч кубометров снега, сообщает пресс-служба мэрии.
Снегоуборочная техника работала на ключевых магистралях и второстепенных улицах: Конева, Путилова, Тытаря, 4-й Железнодорожной, проспекте Менделеева, 3-й Новостроевской, а также в районе улицы Энергетиков, 2-й Совхозной, Ленина, 2-й Красной Звезды, Химиков, Бульвара Мартынова, Звездова и многих других.
Параллельно коммунальщики проводили раздвижку снежных масс на улицах Перова, Тытаря, Красноярском тракте, на объездной дороге у ТЦ «Континент», а также на других загруженных участках.
Кроме того, особое внимание уделяется очистке пешеходных переходов, остановок и общественных территорий. В уборке задействованы 182 единицы спецтехники и 155 рабочих.