Из Омска за выходные вывезли почти 9 тысяч кубометров снега

Снегоуборочная техника работала на ключевых магистралях и второстепенных улицах: Конева, Путилова, Тытаря, 4-й Железнодорожной, проспекте Менделеева, 3-й Новостроевской, а также в районе улицы Энергетиков, 2-й Совхозной, Ленина, 2-й Красной Звезды, Химиков, Бульвара Мартынова, Звездова и многих других.