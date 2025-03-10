Нижний Тагил подготовили к весеннему паводку

Нижний Тагил подготовили к грядущему весеннему паводку. На днях в городе проверили системы оповещения, а 11 и 12 марта специалисты проведут областную тренировку. С 25 числа власти Нижнего Тагиле будут в усиленном режиме мониторить уровень водохранилищ. Об этом сообщает портал Тагил. Лайф.