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Нижний Тагил подготовили к весеннему паводку

С 25 марта в городе будут усиленно мониторить уровень водохранилищ.

Источник: Комсомольская правда

Нижний Тагил подготовили к грядущему весеннему паводку. На днях в городе проверили системы оповещения, а 11 и 12 марта специалисты проведут областную тренировку. С 25 числа власти Нижнего Тагиле будут в усиленном режиме мониторить уровень водохранилищ. Об этом сообщает портал Тагил. Лайф.

В мэрии заявили, что все гидротехнические сооружения города готовы к весеннему паводку.

— В районе Верхне-Выйского гидроузла толщина снега составляет 45 сантиметров, на Нижне-Выйском — 30 сантиметров, на Черноисточинском — 22 сантиметра. Паводок ожидаем некритичный, — подчеркнул директор «Водоканала» Нижнего Тагила Вячеслав Таран.

Отметим, что в этом сезоне снега на водоемах на треть меньше, чем в прошлом сезоне.