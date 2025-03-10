Директору пермской сети «Хлебница» изменили меру пресечения

Обе женщины были задержаны в январе этого года после массового отравления людей, которые приобретали в пекарнях готовую еду. Им инкриминируется оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Изначально следствие настаивало на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, но суд соответствующие ходатайства не удовлетворил.