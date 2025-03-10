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Директору пермской сети «Хлебница» изменили меру пресечения

Исполнительный директор сети пермских пекарен «Хлебница» Ксения Троицкая вышла из-под домашнего ареста.

Источник: AP 2024

Как сообщает Properm.ru, на минувшей неделе суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. В отношении индивидуального предпринимателя Юлии Гагариной суд сохранил меру пресечения в виде домашнего ареста.

Обе женщины были задержаны в январе этого года после массового отравления людей, которые приобретали в пекарнях готовую еду. Им инкриминируется оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Изначально следствие настаивало на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, но суд соответствующие ходатайства не удовлетворил.