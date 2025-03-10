Мать и семилетний ребенок попали в реанимацию после пожара в Копыльском районе

В результате серьезного пожара, случившегося в Копыльском районе, мать и семилетний ребенок попали в реанимацию.
Как проинформировали в МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 6.10 утра в воскресенье, 9 марта 2025 года. Сотрудники оперативно выехали на место, в деревню Великая Раевка, Копыльского района, где увидели горящий открытым пламенем дом. Хозяин дома был во дворе и сообщил, что все члены семьи успели покинуть горящее здание и находятся у соседей.
Однако, как выяснилось, при самостоятельном выходе из горящего строения абсолютно все члены семьи пострадали. Отец госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, у него ожоги верхних конечностей (8% тела). Состояние оценивается как средней степени тяжести. Сын, 2016 года рождения находится под наблюдением в педиатрическом отделении, он отравился продуктами горения. Ожогов нет, состояние удовлетворительное.
Пострадала в огне и дочь, 2015 года рождения, у нее ожоги предплечья и теменной области (1,5% тела). Состояние удовлетворительное.
Набольшую тревогу медиков вызывает состоянии матери и еще одного сына.
«Мать, 1982 года рождения: находится в реанимации ожогового отделения больницы скорой медицинской помощи с термическими ожогами 70% тела. Состояние крайне тяжелое», — констатировали в МЧС,
В больнице и сын, мальчик 2018 года, воспитанник детского сада. Он госпитализирован в реанимацию ожогового отделения больницы скорой медицинской помощи с термическими ожогами 80% тела и ингаляционной травмой. Состояние крайне тяжелое.
Ранее мы писали о том, что Лукашенко назначил премьер-министра и главу Нацбанка в кадровый день 10 марта (тут про это).