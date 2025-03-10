«Хабаровские авиалинии» открыли продажу билетов из Хабаровска в Чегдомын

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» объявила о начале продажи билетов на рейсы между Хабаровском и Чегдомыном на период с 1 апреля по 18 мая включительно. Полеты будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям на самолете L-410. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Продление полетной программы связано с предстоящим вторым этапом реконструкции взлетно-посадочной полосы в Чегдомыне, который начнется после 18 мая. В прошлом году на первом этапе ремонта было полностью заменено основание полосы, что значительно улучшило ее качество и снизило риски размокания. В этом году планируется укладка бетонных плит, после чего авиасообщение с районным центром станет круглогодичным.
Расписание рейсов:
— Хабаровск — Чегдомын: вылет в 08:50, прибытие в 10:10.
— Чегдомын — Хабаровск: вылет в 10:40, прибытие в 12:00.