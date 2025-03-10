«Хабаровские авиалинии» открыли продажу билетов из Хабаровска в Чегдомын

Продление полетной программы связано с предстоящим вторым этапом реконструкции взлетно-посадочной полосы в Чегдомыне, который начнется после 18 мая. В прошлом году на первом этапе ремонта было полностью заменено основание полосы, что значительно улучшило ее качество и снизило риски размокания. В этом году планируется укладка бетонных плит, после чего авиасообщение с районным центром станет круглогодичным.