В Геленджике обсудили подготовку к 80-летию Победы

— Особое внимание уделяем уходу за местами захоронений, памятниками и мемориальными комплексами. В нашем городе насчитывается 82 таких объекта, и их состояние должно быть образцовым не только в преддверии праздника, — сказал Алексей Богодистов. Мэр Геленджика призвал всех жителей города принять участие в субботниках, поскольку погода в городе уже наладилась. Уже в предстоящую пятницу коллективы предприятий выйдут на уборку закрепленных территорий, а 22-го марта пройдет общегородской субботник, который должен объединить жителей всех районов Геленджика и сельских округов.